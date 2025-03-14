Потолок цен на российскую нефть могут пересмотреть

Страны G7 могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Сейчас возможен раскол внутри G7: США ранее допускали смягчение потолка, например его повышение до $70 за баррель, тогда как некоторые другие участники, напротив, могут настаивать на его снижении – до $50. Это во многом обусловлено нарастающими противоречиями между Вашингтоном и его союзниками, которые сталкиваются с американской торговой политикой, затрагивающей как Европу, так и Канаду. В такой ситуации не исключено, что часть стран G7 примет решение ужесточить потолок, а США останутся в стороне, фактически не изменяя свои санкционные подходы», — отметил Юшков.

По его словам, размер потолка в реальности не столь важен, ключевой вопрос — есть он или нет. Само существование потолка цен на нефть заставляет Россию использовать альтернативные механизмы экспорта, в том числе так называемый теневой флот, пояснил Юшков. Он уточнил, что это увеличивает издержки на транспортировку, но не ограничивает поставки критическим образом.

«Более того, большинство международных судоходных компаний избегают работы с российской нефтью не только из-за ценового потолка, но и из-за риска вторичных санкций. Даже если цена поставки формально соответствует установленным ограничениям, перевозчики не уверены, какие документы могут подтвердить их соответствие требованиям, и предпочитают не связываться с этими поставками вовсе», — подчеркнул Юшков.

Он заключил, что, даже если G7 примет решение о пересмотре потолка в ту или иную сторону, это не изменит принципиально ситуацию на рынке. Единственное решение, способное действительно повлиять на динамику — полная отмена механизма, но этот вариант пока не обсуждается, уверен Юшков.

14 марта страны G7 заявили, что меры могут включать ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее эксперт предрекла резкое падение цен на нефть.