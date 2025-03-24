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Акции японского ресторанного холдинга обрушились из-за крысы в супе

Bloomberg: акции Zensho Holdings упали на 7,1% после найденной крысы в мисо-супе
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Depositphotos

Акции холдинга Zensho Holdings, управляющего сетью японских ресторанов Sukiya, упали на 7,1% из-за обнаруженной в мисо-супе крысы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным Токийской фондовой биржи, на минимуме стоимость акций компании составила 7918 иен (около 4447 рублей). По итогам торгового дня ценные бумаги упали на 5,14%, до 8088 иен (около 4542 рублей).

В Sukiya подтвердили, что в мисо-суп одного из клиентов попала крыса. По данным ресторана, это произошло на этапе приготовления блюда в филиале в Тоттори. Персонал заведения не заметил грызуна перед подачей. Представители компании пообещали усилить меры гигиены.

Несколькими часами ранее данные Мосбиржи показали, что акции российского девелопера ПИК падали на 5% после того, как жители начали жаловаться на проблемы с интернетом из-за монополии на работу провайдеров. К 12:00 стоимость ценных бумаг компании снижались на 4,18%, до 566 рублей за бумагу.

Ранее акции Tesla рухнули из-за DeepSeek.

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