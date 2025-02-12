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Акции Tesla рухнули из-за DeepSeek

CNBC: акции Tesla упали на 6% из-за сотрудничества BYD и DeepSeek
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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Акции американского производителя электромобилей Tesla на торгах на бирже NASDAQ рухнули на 6,34%, до $328,5, заметили на сайте телеканала CNBC.

Ценные бумаги компании обрушились после выхода новости о том, что основной китайский конкурент Tesla — компания по производству электромобилей BYD — стала работать с искусственным интеллектом DeepSeek. BYD собралась оснастить свои электромобили функциями автоматической парковки и навигации по шоссе при использовании этого искусственного интеллекта.

Цена бумаг американского производителя падает уже пять торговых сессий подряд, за это время они совокупно потеряли почти 17%, что сократило капитализацию компании более чем на $200 млрд.

Во второй половине января Bloomberg написал, что акции ряда европейских и американских компаний обрушились после того, как китайская DeepSeek представила более дешевый аналог ChatGPT. В частности, как отмечало агентство, ценные бумаги американского производителя графических процессоров Nvidia потеряли в цене 10%.

Ранее Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта.

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