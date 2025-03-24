Акции крупного российского девелопера упали на фоне жалоб жильцов

Акции ПИКа упали на 5% на фоне жалоб на проблемы с интернетом

Акции российского девелопера ПИК падали на 5% после того, как жители начали жаловаться на проблемы с интернетом из-за монополии на работу интернет-провайдеров, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 12:00 акции девелопера снижались на 4,18%, до 566 рублей за бумагу.

На прошлой неделе провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой жители комплексов от застройщика ПИК остались без интернета. Тогда житель ЖК «Варшавское шоссе 141» Андрей рассказал «Газете.Ru», что перебои в работе провайдера случаются регулярно, а жители давно недовольны качеством услуг.

Тогда же сообщалось, что жильцы многоэтажек этого девелопера потребовали провести проверку в отношении директора Lovit Марии Ляховой. По некоторым данным, она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИКе, что объясняет отсутствие возможности у собственников квартир сменить поставщика интернет-услуг. В общей сложности жильцы написали более 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее в Windows обнаружили уязвимость, используемую хакерами уже восемь лет.