Зеленский одобрил резкое подорожание сигарет

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на табак, пишет украинское издание «Страна.ua».

Как уточняет издание, в результате вступления в силу нового закона пачка сигарет в стране подорожает на 40 гривен (чуть более 80 рублей по курсу на 24 марта), или на треть.

Указанную норму Верховная рада приняла еще в декабре. Как подчеркивал депутат Ярослав Железняк, закон должен был вступить в силу уже с 1 января, поэтому из-за задержки неясно, когда начнут действовать новые акцизы.

В соответствии с нововведением, размер акцизов теперь будет привязан не к гривне, а к евро и «будет постепенно увеличиваться, приближаясь к минимальным требованиям ЕС», пояснили с издании.

В России с 1 января 2025 года минимальная цена на пачку сигарет составляет 135 рублей. Акциз на сигареты в России в 2025 году установлен на уровне 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости. В 2024 году она равнялась 2 813 рублей.

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