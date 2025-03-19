Ученые выявили неожиданное преимущество электронных сигарет по сравнению с обычными

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что использование электронных сигарет может быть более безопасным для людей с ВИЧ, чем курение обычных сигарет. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи изучали ранние стадии атерогенеза — процесса накопления жиров и холестерина в артериях — и обнаружили, что электронные сигареты вызывают меньше изменений, способствующих развитию этого процесса, чем табачные сигареты.

«Курение табака остается ведущей причиной предотвратимой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в США», — отметила ведущий автор исследования доктор Холли Миддлкофф, кардиолог и профессор медицины и физиологии в Медицинской школе Дэвида Геффена. — «Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, курят в два-три раза чаще, чем общая популяция, что усиливает риск сердечно-сосудистых осложнений. Наши результаты показывают, что переход на электронные сигареты может стать эффективной стратегией снижения вреда для этой уязвимой группы».

В эксперименте участвовали люди с ВИЧ в возрасте от 21 до 60 лет, регулярно курящие табак. В течение трех дней участники в случайном порядке курили табачную сигарету, использовали электронную сигарету или делали затяжки из пустой трубки. До и после каждого сеанса ученые брали образцы крови и снимали электрокардиограммы, чтобы оценить влияние на сердечно-сосудистую систему. Табачные сигареты показали наиболее выраженное негативное влияние на развитие атерогенеза.

По словам авторов исследования, результаты указывают на необходимость проведения более масштабных клинических испытаний для изучения сердечно-сосудистых рисков, связанных с использованием электронных сигарет у людей с ВИЧ.

«Если переход на электронные сигареты поможет удовлетворить зависимость от никотина и одновременно снизит риск сердечных приступов у людей с ВИЧ, это станет важным шагом в стратегии снижения вреда от курения», — подчеркнула Миддлкофф.

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