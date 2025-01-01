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Россиянам назвали минимальную цену за пачку сигарет с 1 января 2025 года

Минсельхоз установил минимальную цену в 135 рублей за пачку сигарет
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Depositphotos

С 1 января 2025 минимальная цена на пачку сигарет в России составит 135 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

По информации агентства, цена сформирована с учетом минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января 2025 года. Также учитывались ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Отмечается, что акциз на сигареты в 2025 году составит 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости. В 2024 году она равнялась 2 813 рублей.

В 2024 году пачка сигарет стоила 129 рублей, в 2023 году — 119 рублей.

До этого РИА Новости со ссылкой на вице-президента по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунаса Масиуса сообщало, что продажи нелегальных сигарет в России подскочили в 10 раз с 2014 года.

Ранее россиян предупредили о подорожании сигарет.

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