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Высокую инфляцию в России объяснили дефицитом кадров и отсутствием конкуренции

Экономист Кабаков: дефицит кадров – главная причина инфляции в РФ
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России сегодня наблюдается крайне низкий показатель безработицы, что, однако, чревато негативными последствиями. В сложившихся условиях отсутствует борьба конкурентов за рабочие места, что разгоняет и без того высокую инфляцию, заявил в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Основная проблема у нас не со ставкой и не с кредитами, а с трудовыми ресурсами — у нас нет конкуренции за рабочие места. У нас одна из исторически самых низких безработиц сейчас, и это отражается на росте зарплат и создает инфляционное давление», — считает специалист.

Российский ЦБ, по его мнению, стремится к разрешению ситуации и доведению экономики до «необходимого состояния». Тот факт, что регулятор вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%, он объяснил стремлением к снижению кредитования, что важно в условиях, когда количество денег на рынке превышает объемы товара. На этом фоне ЦБ стремится снизить покупательскую активность, привлекая интерес населения к депозитам для сохранения сбережений.

«Банкам сейчас необходимо привлекать новые средства. У них подрастают нормативы», — заключил Кабаков.

Напомним, в минувшую пятницу ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По прогнозу экономистов и аналитиков, ставки по вкладам и кредитам после 21 марта останутся на текущем уровне. В то же время экономисты уверены, что цикл жесткой денежно-кредитной политики скоро завершится и ЦБ приступит к снижению ключевой ставки, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина высказалась о влиянии иностранных брендов на инфляцию в РФ.

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