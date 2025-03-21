Набиуллина высказалась о влиянии иностранных брендов на инфляцию в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о гипотетическом положительном влиянии возвращения иностранных брендов в РФ на сдерживание инфляции. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Действительно, системно устойчивые улучшения условий внешней торговли, снижение издержек на получение импорта, к которому могло привести гипотетическое возвращение брендов, оно дезинфляционное. Но только при условии, ... что расширяется не только импорт, но и экспорт», — заявила глава Центробанка России.

По словам Набиуллиной, сейчас базовым сценарием Банка России является сохранение санкционного давления на текущем уровне. Прогнозы могут быть уточнены только при появлении веских оснований. Это может в том числе изменить прогнозную траекторию ключевой ставки.

До этого в Минпромторге назвали нецелесообразным стимулирование возвращения иностранных брендов и заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.

Ранее Набиуллина рассказала об отношении к шутками и мемам про себя.