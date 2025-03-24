В России снизилась выдача кредитных карт

В феврале в России продолжилось снижение выдачи кредитных карт. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным НБКИ, в феврале 2025 года российские банки выдали 1,06 млн кредитных карт, что на 52,3% меньше, чем в феврале 2024 года (2,21 млн), и на 2,1% меньше, чем в январе 2025 года (1,08 млн). Этот показатель стал минимальным за последний год, при этом снижение продолжается с мая 2024 года.

Общий кредитный лимит по вновь выданным картам в феврале составил 106,3 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем в январе, но на 52,4% меньше, чем годом ранее (223,5 млрд рублей в феврале 2024 года). Лидерами по количеству выданных кредитных карт стали: Москва (86,1 тыс.), Московская область (67,5 тыс.), Краснодарский край (50,1 тыс.), Санкт-Петербург (46,7 тыс.), Башкортостан (34,6 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что снижение выдачи кредитных карт продолжается уже девятый месяц подряд. Эта тенденция связана с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, направленной на охлаждение кредитного рынка, включая введение ограничений по показателю долговой нагрузки.

В конце февраля НБКИ сообщало, что в январе 2025 года банки стали выдавать россиянам гораздо меньше денег под проценты. По итогам месяца средний размер выданных россиянам кредитов сократился на 36,4% в сравнении с декабрьским значением и опустился до отметки в 173,3 тысячи рублей.

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