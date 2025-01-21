проект

>

Вино и пиво являются пребиотиками, рассказала врач

Врач Ковалева: небольшие дозы вина и пива положительно влияют на кишечник

close
barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Вино и пиво могут играть роль пребиотиков в малых дозах. При этом оздоравливающий эффект создает не сам алкоголь, а субстраты, полученные из растительного сырья, используемого для приготовления напитков. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева.

Пребиотики — это группа питательных веществ, которые расщепляются микробиотой кишечника и приводят к специфическим изменениям в составе и(или) активности кишечных бактерий, тем самым принося пользу здоровью хозяина. Пребиотическим эффектом обладает большое количество компонентов, содержащихся в растительных продуктах. К наиболее изученным и распространенным относятся инулин, лактулоза, олигосахариды и полифенолы.

«Полифенолы содержатся во всех овощах и фруктах, во многих злаковых культурах. В большом количестве они представлены в красном винограде, солоде и хмеле. Поэтому пиво и вино являются пребиотиками. Помимо фенольных соединений, хмель и солод содержат в своем составе бета-глюкан и арабинозоолигосахариды, относящиеся к пищевым волокнам – еще одной группе пребиотических веществ, положительно влияющих на функцию кишечника», – рассказала врач.

Однако важно помнить, что пиво и вино, несмотря на положительный пребиотический эффект, содержат этанол, который при расщеплении образует ацетальдегид, относящийся к канцерогенам первой группы – веществам, значительно увеличивающим риск развития рака.

«В исследованиях, подтвердивших уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний ЖКТ при приеме алкоголя, пациенты употребляли условно небольшие (до 20-30 г этанола в неделю) дозы алкоголя. Кроме того, потенциальная польза пребиотических компонентов пива и вина может быть достигнута при употреблении безалкогольных форм напитков», – заключила врач.

Ранее ученые получили новый сорбент для очистки сточных вод от радиоактивного урана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами