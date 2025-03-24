В России предложили ввести категории разрешений для желающих вернуться западных компаний

В отношении компаний стран Запада, которые хотят вернуться на российский рынок, следует вводить отдельные категории разрешений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина.

По его замыслу, при рассмотрении возможности для компаний снова вести бизнес на территории России можно было бы создать специальную комиссию, которая бы рассматривала заявки западных компаний. Специалисты такой спецкомиссии, отметил Катырин, могли бы анализировать степень локализации иностранных компаний, их обязательства по инвестициям и стратегию развития на российском рынке.

Еще один вариант взаимодействия, по словам главы ТПП, — это введение отдельных категорий разрешений. Он привел пример: если компания покинула Россию добровольно, но сохранила активы и рабочие места, для нее могут действовать одни условия, если компания «хлопнула дверью», продав бизнес и разорвав все связи, то ей могут потребоваться дополнительные гарантии и инвестиционные обязательства перед возвращением.

На прошлой неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.