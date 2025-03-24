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Депутат предложил исключить мясо на кости и круассаны из числа социально значимых

«Известия»: премиальные товары могут исключить из списка социально значимых
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Depositphotos

Ставшие премиальными товары могут исключить из числа социально значимых продуктов, то есть из числа продуктов, цены на которые могут повергаться госрегуляции. Об этом рассказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Лисовский.

В числе товаров, цены на которые не должны подвергаться регуляции, он назвал круассаны и мясо на кости, в частности, ребрышки. С 2010 года в список социально значимых продуктов входят 24 вида продуктов: несколько видов мяса, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб, крупы, овощи и яблоки. Цены на эти товары подвергаются государственному регулированию, если они дорожают на 10% или больше в течение двух месяцев в отдельных регионах.

По мнению Лисовского, категории товаров, подлежащие госрегуляции, были определены слишком широко.

«Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — заявил депутат.

Также он выразил уверенность в том, что уровень бедности в России ежегодно снижается, а потому все больше граждан готовы тратить средства на дорогие товары.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ сохранит приверженность цели по инфляции в 4%.

Ранее Набиуллина заявила, что возвращение иностранных брендов может снизить инфляцию.

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