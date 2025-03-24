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Главу банка БРИКС переизбрали на новый срок

Глава Нового банка развития БРИКС Руссефф заявила о переизбрании на новый срок
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Алексей Куденко/РИА Новости

Члены Нового банка развития (НБР) БРИКС единогласно одобрили переизбрание главы НБР, бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф на новый срок. Об этом она сообщила бразильской газете O Globo.

«Меня переизбрали», — сказала она.

По словам Руссефф, одобрение ее кандидатуры было единогласным.

В конце февраля бразильский депутат Жозе Гимарайнш сообщил, что Руссефф была доставлена в одну из больниц Шанхая «для лечения недомогания, которое врачи не расценивают как тяжелое».

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го.

Ранее глава банка развития БРИКС раскрыла важность его роли.

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