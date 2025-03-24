Главу банка БРИКС переизбрали на новый срок

Члены Нового банка развития (НБР) БРИКС единогласно одобрили переизбрание главы НБР, бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф на новый срок. Об этом она сообщила бразильской газете O Globo.

«Меня переизбрали», — сказала она.

По словам Руссефф, одобрение ее кандидатуры было единогласным.

В конце февраля бразильский депутат Жозе Гимарайнш сообщил, что Руссефф была доставлена в одну из больниц Шанхая «для лечения недомогания, которое врачи не расценивают как тяжелое».

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го.

Ранее глава банка развития БРИКС раскрыла важность его роли.