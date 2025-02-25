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В Китае госпитализирована глава банка БРИКС и экс-президент Бразилии

Главу банка БРИКС Руссефф госпитализировали в Шанхае
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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава созданного странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф была доставлена в одну из больниц Шанхая. Об этом написал в соцсети X бразильский депутат Жозе Гимарайнш.

«Желаю выздоровления нашему [бывшему] президенту Дилме Руссефф (была президентом Бразилии с 2011 по 2016 год), которая была госпитализирована в Шанхае для лечения недомогания, которое врачи не расценивают как тяжелое», — сообщил он.

Газета Folha de S. Paulo уточняет, что Руссефф была доставлена в больницу с жалобами на рвоту, головокружение и высокое давление.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Последний саммит БРИКС состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го.

Ранее Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС.

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