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Глава банка развития БРИКС раскрыла важность его роли

Роуссефф: банк БРИКС будет важен для развивающихся стран и формирующихся рынков

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Новый банк развития БРИКС имеет большие перспективы, со временем он превратится в важную кредитную организацию для развивающихся стран и формирующихся рынков. Такое заявление сделала глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф газете Financial Times.

«Мы превратимся в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков», — отметила Роуссефф.

Он пояснила, что фокус кредитной организации должен быть следующим: банк, который создали развивающиеся страны «для самих себя».

22 августа стало известно, что новый банк развития БРИКС анонсировал выдачу кредитов в южноафриканской и бразильской валютах. Роуссефф подчеркнула, что такая мера необходима для снижения зависимости от доллара США и создания многополярной международной финансовой системы.

Накануне посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев заявил, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, включая нацвалюты.

Ранее Россия и Катар сообщили о ведении работы для начала расчетов в нацвалютах.

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