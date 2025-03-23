Эксперты оценили риск девальвации рубля в апреле

РБК: аналитики прогнозируют курс в диапазоне ₽80-90 при стабильной геополитике

Курс доллара к рублю снижается третий месяц подряд, приближаясь к отметке ₽80. По данным РБК, в марте американская валюта потеряла 3,5%, а апрель традиционно остается благоприятным для укрепления рубля.

Эксперты связывают тенденцию с улучшением геополитической обстановки.

«Если позитивные изменения в геополитике не закрепятся, оптимизм инвесторов быстро иссякнет. Рубль уже встречает сопротивление у ₽80, ниже которого курс не опустится», — заявил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков ИК «Велес Капитал».

По мнению аналитика, смягчение санкций и возврат иностранных инвесторов могут усилить рубль.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк и эксперт «Финама» Александр Потавин ожидают сохранение курса в диапазоне ₽80-90. В марте доллар снизился до ₽84,64, евро — до ₽91,42, юань — до ₽11,57. 19 марта ЦБ установил минимальный курс с июня 2023 года — ₽81,5.

23 марта руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин заявил, что укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас из-за больших продаж валюты экспортерами, из-за высоких процентных ставок и надежды на снижение геополитической напряженности.

Ранее финансист назвала продукты, которые скоро подорожают в России.