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Названы три причины укрепления рубля

Экономист Кузьмин раскрыл три причины укрепления рубля по отношению к доллару
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас из-за больших продаж валюты экспортерами, из-за высоких процентных ставок и надежды на снижение геополитической напряженности. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Экономист, отвечая на вопрос о том, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, ответил, что такого падения, скорее всего, не будет.

«Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно», — заявил Кузьмин.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сообщил, что с конца февраля 2022 года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%.

По его словам, тенденция на ослабление рубля продолжится в 2025 году, учитывая выгоду от этого для экспортеров и бюджета, а также возможное снижение цен на нефть. Эксперт ожидает доллар по 85–110 рублей в 2025 году, евро — в диапазоне 90–115 рублей, юань — в рамках 12,70-15 рублей.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.

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