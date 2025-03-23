В РСПП рассказали, кто должен решать вопрос возвращения иностранных компаний в РФ

Иностранные компании могут вернуться на российский рынок на основе решения правительственной комиссии. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Механизм входа может быть зеркальным по отношению к механизму выхода. Я напомню, что выходящие компании проходили через правительственную комиссию по иностранным инвестициям. В ряде случаев принималось даже решение на более высоком уровне», — сказал глава РСПП.

Шохин добавил, что за последние три года некоторые виды деятельности перешли в категорию стратегических. В связи с этим к иностранным компаниям будут применяться другие нормы. В частности, организациям нужно будет получить разрешение комиссии, после чего соблюдать определенные условия, отметил глава РСПП.

20 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что зарубежным компаниям, покинувшим российский рынок, будет сложно возобновить свою деятельность на территории страны. По его словам, некоторым фирмам пришлось принять подобное решение из-за давления со стороны правительств тех или иных стран Запада.

Ранее Путин высказался о возможности возвращения западных компаний на российский рынок.