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Медведев оценил шансы иностранных компаний на возвращение в РФ

Медведев заявил, что западным компаниям будет сложно вернуться в РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Зарубежным компаниям, покинувшим российский рынок, будет сложно возобновить свою деятельность на территории страны. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что еще в марте 2022 года начал предупреждать, что иностранные фирмы могут столкнуться с трудностями при возвращении в РФ. Как отметил политик, таким компаниям будет непросто вне зависимости от «причины исхода».

«Жизнь доказала правоту этих слов. Мы никого не выгоняли — они сами ушли», — подчеркнул Медведев.

По его словам, некоторым фирмам пришлось уйти с российского рынка из-за давления со стороны правительств тех или иных стран Запада. Другие компании приняли соответствующее решение из страха или из солидарности с Украиной.

Также заместитель председателя СБ РФ рассказал, что пока никто из зарубежных концернов не обращался к властям страны с инициативой о возобновлении своей деятельности на ее территории. Как отметил Медведев, сейчас эти фирмы только «прощупывают почву».

19 марта заместитель главы министерства финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ведомство начало разрабатывать список требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. После того как работа будет завершена, перечень надо будет согласовать с профильными государственными структурами и правительственными комиссиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возможности возвращения западных компаний на российский рынок.

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