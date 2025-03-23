В Сербии рассчитывают на привилегированные условия поставок российского газа

Сербия рассчитывает, что ее новый договор с Россией о поставках газа даст сербскому государству привилегированные условия газоснабжения. Об этом по итогам переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным заявил министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что у экономического сотрудничества двух стран есть большой потенциал. По словам министра, в конце мая Москва и Белград должны подписать новый договор о поставках российского газа в Сербию.

«Это прежде всего будет результатом договора двух президентов, но «Газпром» и «Србиягаз» уже активно работают над этим. Мы получили обещание господина Орешкина, что Сербия, как всегда, что касается поставок газа, будет привилегированна и всегда будем самым привилегированным партнером в Европе», — сказал Попович.

22 марта Орешкин сообщил, что в Москве 9 мая пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александара Вучича.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.