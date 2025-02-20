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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: курс доллара на следующей неделе составит 92–92,5 рубля
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Depositphotos

На следующей неделе доллар будет стоить 92–92,5 рубля, евро — 96–97 рублей, юань — 12,5–12,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На следующей неделе рубль может остаться относительно крепким — 25 и 28 февраля предстоят пиковые налоговые платежи, и в ближайшие дни компании будут продавать дополнительные объемы валюты. Также на стороне рубля сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, жесткая денежно-кредитная политика, относительно стабильные цены на энергоресурсы. С другой стороны, в случае отсутствия новых значимых геополитических новостей эмоции немного улягутся, и на этом фоне вполне вероятно небольшое ослабление рубля с движением доллара к 92–92,5 рубля, евро — к 96–97 рублям, юаня — к 12,5–12,7 рубля», — отметил Шепелев.

19 февраля курс доллара превышал 90 рублей, евро — 94 рубля, юаня — 12,3 рубля. За три года рубль подешевел ко всем ведущим мировым валютам: к доллару США рубль упал на 23%, к евро — на 12%, а к юаню — только на 5,8%.

Ранее были спрогнозированы курсы валют на 2025 год.

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