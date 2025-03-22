Россиянам дали совет по выбору вкладов до конца года

При текущей ключевой ставке лучше выбирать долгосрочные вклады в банках. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

«Вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита», — заявил он.

Аналитик отметил, что долгосрочные депозиты помогут зафиксировать повышенные ставки на продолжительное время, в результате чего на доход по вкладу не будет влиять снижение ключевой ставки.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре — декабре прошлого года оказались выше ключевой ставки, является нестандартной, в данный момент положение нормализировалось.

По ее словам, спреды между ставками по депозитам и ключевой ставке уменьшились в том числе потому, что Центральный банк откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.