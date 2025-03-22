Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали совет по выбору вкладов до конца года

Аналитик Зварич посоветовал выбирать долгосрочные вклады при текущей ставке ЦБ
close
Depositphotos

При текущей ключевой ставке лучше выбирать долгосрочные вклады в банках. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

«Вкладчикам имеет смысл пересмотреть тактику. До последнего времени они опирались на краткосрочные депозиты, а самыми популярными были вклады на три и шесть месяцев, на которые суммарно приходилось более половины спроса. Сейчас же имеет смысл рассмотреть возможность открытия долгосрочного депозита», — заявил он.

Аналитик отметил, что долгосрочные депозиты помогут зафиксировать повышенные ставки на продолжительное время, в результате чего на доход по вкладу не будет влиять снижение ключевой ставки.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре — декабре прошлого года оказались выше ключевой ставки, является нестандартной, в данный момент положение нормализировалось.

По ее словам, спреды между ставками по депозитам и ключевой ставке уменьшились в том числе потому, что Центральный банк откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами