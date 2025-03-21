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Набиуллина прокомментировала ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой

ЦБ России назвал нестандартной ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой
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Банк России

Ситуация, когда ставки по депозитам в ноябре — декабре прошлого года оказались выше ключевой ставки, является нестандартной, в данный момент положение нормализировалось. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.ру».

«Мы скорее вернулись к такому нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой ставки были в том числе, потому что банки ожидали дальнейшего ужесточения кредитной политики ЦБ», — объяснила она.

Также в качестве еще одного фактора для превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой Набиуллина назвала ужесточение макропруденциальной политики.

По словам главы ЦБ, спреды между ставками по депозитам и ключевой ставке уменьшились в том числе потому, что Центральный банк откорректировал график соблюдения норматива ликвидности для банков.

Также Набиуллина заявила, что ключевая ставка Центробанка России начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

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