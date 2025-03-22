Деятельность блогеров зафиксируют в классификаторе видов экономической деятельности

ТАСС: блогеры с 1 мая получат два кода в ОКВЭД

Деятельность блогеров с 1 мая зафиксируют в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщил ТАССсо ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

«Ассоциация блогеров и агентств совместно с депутатом Государственной думы Яной Лантратовой инициировали и добились выделения кодов ОКВЭД для инфлюенсеров», — говориться в сообщении.

Росстандарт выпустил приказ «Об утверждении изменения 79/2025 ОКВЭД 2 к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности». Он добавляет к кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, два новых номера.

О разработке законопроекта, который предполагает приравнивание ведения блога к экономической деятельности, стало известно 10 августа 2023 года. Газета «Известия» писала, что над ним работают Минцифры и Росстандарт.

По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая является одним из авторов инициативы, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна находиться в правовом поле.

Ранее в России призвали обучать блогерству в вузах.