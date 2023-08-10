Блогерство хотят признать экономической деятельностью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Росстандарт могут разработать проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который будет предполагать, что ведение блога будет приравнено к экономической деятельности. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По мнению депутата Государственной думы РФ Яны Лантратовой, которая предложила внести подобные изменения в ОКВЭД, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна находиться в правовом поле.

Она подчеркнула, что блогерство стало профессиональной деятельностью, которая приносит немалые доходы, а некоторые инфлюенсеры не платят с них налоги.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что данное предложение заслуживает поддержки, а блогерам нужно работать в рамках закона. Сейчас им необходимо регистрировать ИП или самозанятость, а в случае принятия законопроекта необходимость в этом отпадет.

До этого стало известно, что после отключения российского сегмента зарубежных соцсетей от монетизации контента отечественные блогеры направили ресурсы на развитие аккаунтов на других платформах, а также увеличили количество рекламных интеграций.

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