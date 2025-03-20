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Премьер Сербии обратился за помощью к Мишустину

Премьер Сербии Вучевич попросил Мишустина помочь в расследовании событий в Белграде
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milosvucevicsns/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских специалистов к расследованию обстоятельств митинга 15 марта. Об этом Вучевич сообщил в социальной сети X, подчеркнув, что обращение согласовано с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Вучевич попросил Россию, как стратегического партнера, предоставить экспертов для установления истины в отношении обвинений в использовании правоохранителями «звуковой пушки» против участников протестов.

По словам и.о. премьера, российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозицией, которая обвиняет власти в применении нелетального акустического оружия. Вучевич акцентировал историческую связь Сербии и России, отметив, что страна сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», а поддержка Москвы критически важна для защиты национальных интересов.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса.

19 марта 2025 года Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии приняла отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Ранее премьер-министр Сербии Вучевич обратился к Вэнсу.

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