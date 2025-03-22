В США отменили поставки продовольствия

Министерство сельского хозяйства США приняло решение об отмене поставок продовольствия на сумму $500 миллионов, что может вызвать затруднения в работе продовольственных банков по всей стране. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам главного специалиста по связям с правительством крупнейшей в США организации по оказанию помощи голодающим Feeding America Винса Холла, ряд местных продовольственных банков и складов уведомили о временной отмене поставок сыра и мяса.

В октябре 2024 года сообщалось, что забастовка докеров в портах Восточного и Мексиканского заливов США нарушила импорт говядины и морепродуктов, а также экспорт курицы.

По данным Everstream Analytics, более 50 контейнеровозов уже стоят на якоре у десятков портов Восточного побережья и Мексиканского залива. Количество кораблей увеличилось почти в 16 раз, по сравнению с тремя судами, которые находились в режиме ожидания, до начала забастовки, уточняет издание.

Ранее американский бизнес начал готовиться к возможной остановке портов.