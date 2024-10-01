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Забастовка докеров парализовала порты на восточном побережье США

Reuters: профсоюз докеров ILA начал первую крупную забастовку в США с 1977 года

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Портовые рабочие на восточном побережье США начали забастовку, парализовав половину морских грузоперевозок страны. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюз докеров International Longshoremen's Association (ILA) отверг финальное предложение работодателей по новому трудовому контракту. В результате работа 36 портов от штата Мэн до Техаса остановилась в полночь 30 сентября. Это первая крупная забастовка профсоюза с 1977 года.

«Мы готовы бороться столько, сколько потребуется, чтобы получить достойную зарплату и защиту от автоматизации, которую заслуживают члены ILA», — заявил лидер профсоюза Гарольд Даггетт.

По оценкам аналитиков, забастовка может обходиться экономике в $5 млрд ежедневно. Она затрагивает поставки продовольствия, автомобилей и других товаров.

Белый дом призвал стороны быстро урегулировать спор, но исключил вмешательство федеральных властей для прекращения забастовки. Крупные ретейлеры заранее увеличили импорт к праздничному сезону.

До этого стало известно, что Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за забастовки профсоюза механиков. Компания также заморозит найм, приостановит служебные командировки и сократит расходы на поставщиков, чтобы сократить издержки, сообщает New York Times.

Ранее в США профсоюз подал иск против Трампа и Маска.

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