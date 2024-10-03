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Забастовка в портах США угрожает поставкам мяса и морепродуктов

Reuters: забастовки в портах США нарушила поставки гамбургеров

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Chris Helgren/Reuters

Забастовка докеров в портах Восточного и Мексиканского заливов США нарушила импорт говядины и морепродуктов, а также экспорт курицы. Об этом пишет Reuters .

Эксперты предупреждают, что даже краткосрочные перебои в поставках могут привести к сбоям в цепочке поставок продовольствия в США.

По данным издания и Everstream Analytics, более 50 контейнеровозов уже стоят на якоре у десятков портов Восточного побережья и Мексиканского залива. Количество кораблей увеличилось почти в 16 раз, по сравнению с тремя судами, которые находились в режиме ожидания, до начала забастовки, уточняет издание.

«С точки зрения цепочки поставок это кошмар», — заявил Джейсон Миллер, временный председатель кафедры управления цепочками поставок Университета штата Мичиган.

Импортеры говядины и морепродуктов заранее увеличили запасы, но предупреждают, что, если забастовка продлится более недели, это может привести к нехватке некоторых продуктов и росту цен. Особенно уязвим сектор говядины, так как США увеличили импорт из-за сокращения внутреннего поголовья скота.

«У нас есть запас примерно на неделю», — сообщил руководитель Sorbello Refrigerated Services Дэн Сорбелло, импортирующей говядину через порты Филадельфии и Хьюстона.

В начале октября стало известно, что первая забастовка докеров из профсоюза ILA с 1977 года парализовала порты на восточном побережье США.

Ранее американский бизнес начал готовиться к возможной остановке портов.

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