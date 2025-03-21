В ВТБ предрекли снижение ставок по вкладам ниже ключевой

ВТБ: ставки по вкладам могут опуститься ниже ключевой

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков прогнозирует дальнейшее снижение ставок по вкладам для физических лиц, несмотря на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Его слова приводит ТАСС.

По словам Горшкова, хотя сейчас ставки по депозитам близки к ключевой ставке, в перспективе ожидается их снижение до значений, традиционно находящихся ниже данного показателя.

«На рынке розничного кредитования возможны точечные изменения, но спрос продолжит сокращаться», — подчеркнул банкир, добавив, что ВТБ, как и другие игроки рынка, сосредоточен на привлечении краткосрочных вкладов.

Горшков также отметил отсутствие веских оснований для ужесточения денежно-кредитной политики в настоящий момент, а укрепление рубля, по его мнению, должно способствовать снижению инфляции.

21 марта ЦБ на заседании третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой.