Стало известно, кто против запрета на покупку жилья за наличные

В «Росинкас» выступили против запрета на покупку жилья за наличные

Президент объединения инкассации «Росинкас» Василий Медведев заявил, что ограничение расчетов наличными деньгами при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке — «крайне опасная инициатива». Его слова приводит РБК.

«Мы считаем инициативы по ограничению расчетов наличными деньгами крайне опасными», — заявил он.

По его словам, «они неконституционны по своей сути».

«Потому что каждый россиянин сам выбирает, как ему хранить деньги и какую форму расчетов использовать», — заявил Медведев.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что запрет покупки жилья за наличные станет нарушением прав граждан. По словам Разворотневой, запрет повлечет трансформацию сделок за наличные в договоры безвозмездного дарения и другие формы сделок.

С инициативой ввести запрет на покупку жилья на вторичном рынке за наличные выступил Союз участников рынка недвижимости. По его данным, зачастую к такому методу покупки прибегают мошенники.

До этого ФНС усилила контроль за сделками с нерезидентами России за наличные.

Ранее риелтор Дымова рассказала о рисках купли-продажи недвижимости за наличные.