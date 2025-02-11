Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об усилении контроля ФНС за сделками с иностранцами

«Ведомости»: ФНС усилила контроль за сделками с нерезидентами России за наличные
close
Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за наличными расчетами, осуществляющимися с нерезидентами России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По информации издания, усиление контроля началось после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года. В рамках работы ФНС проверяет законность наличных расчетов при реализации сделок между россиянами и иностранными гражданами. В случае выявления нарушений, служба может выписать штраф в размере от 20 до 40% от суммы оплаты.

Как рассказала налоговый консультант для физических лиц из Санкт-Петербурга Марина Курлова, в 2024 году было заведено четыре административных дела. Одно из них было связано с продажей квартиры в Москве гражданину Армении за наличный валютный расчет. По итогам сделки россиянин был оштрафован на 4 млн рублей.

6 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. По его данным, недавно владелица внедорожника из Москвы получила штраф в размере 855 тыс. рублей после приобретения Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии.

Ранее стало известно, что в России проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами