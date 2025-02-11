Стало известно об усилении контроля ФНС за сделками с иностранцами

Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за наличными расчетами, осуществляющимися с нерезидентами России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По информации издания, усиление контроля началось после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года. В рамках работы ФНС проверяет законность наличных расчетов при реализации сделок между россиянами и иностранными гражданами. В случае выявления нарушений, служба может выписать штраф в размере от 20 до 40% от суммы оплаты.

Как рассказала налоговый консультант для физических лиц из Санкт-Петербурга Марина Курлова, в 2024 году было заведено четыре административных дела. Одно из них было связано с продажей квартиры в Москве гражданину Армении за наличный валютный расчет. По итогам сделки россиянин был оштрафован на 4 млн рублей.

6 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. По его данным, недавно владелица внедорожника из Москвы получила штраф в размере 855 тыс. рублей после приобретения Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии.

Ранее стало известно, что в России проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций.