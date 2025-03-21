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ОАЭ планируют инвестировать в США почти $1,5 триллиона

Белый дом: ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн в течение десяти лет
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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства в течение десяти лет инвестировать в экономику США $1,4 трлн. Об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

Он отметил, что власти ОАЭ приняли это решение после состоявшейся на неделе встречи делегации этой страны с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Представитель Белого дома подчеркнул, что новые договоренности «существенно увеличат инвестиции ОАЭ в американскую экономику», в сферы энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников и американского производства.

В феврале государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди заявлял, что Объединенные Арабские Эмираты собираются наращивать объем инвестиций в экономику России. Он отметил, что между двумя странами очень быстро развиваются отношения.

Ранее Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения.

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