ОАЭ планируют инвестировать в США почти $1,5 триллиона

Белый дом: ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн в течение десяти лет

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства в течение десяти лет инвестировать в экономику США $1,4 трлн. Об этом сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

Он отметил, что власти ОАЭ приняли это решение после состоявшейся на неделе встречи делегации этой страны с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Представитель Белого дома подчеркнул, что новые договоренности «существенно увеличат инвестиции ОАЭ в американскую экономику», в сферы энергетики, искусственного интеллекта, полупроводников и американского производства.

В феврале государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди заявлял, что Объединенные Арабские Эмираты собираются наращивать объем инвестиций в экономику России. Он отметил, что между двумя странами очень быстро развиваются отношения.

Ранее Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения.