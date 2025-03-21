В ЦБ рассказали, с чем связаны значительные колебания курса рубля

Существенные колебания курса рубля связаны с очень изменчивыми внешними условиями, за рамками этого он стабилен. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, его слова приводит РИА Новости.

«Если посмотреть на динамику курса через призму последнего года, то обменный курс рубля и к доллару, и к юаню примерно там же находится, где он был летом прошлого года, что было самой крепкой точкой за весь прошлый год», — сказал он.

Заботкин отметил, что говорить о том, что произошло систематическое укрепление российской валюты, пока преждевременно.

«Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, но он на самом деле сравнительно стабилен», — добавил зампредседателя ЦБ.

21 марта глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рассуждать о снятии США санкций с РФ преждевременно, предметных обсуждений этого нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю.