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США разрешили Турции оплачивать российский газ через Газпромбанк

США продлили исключение для Турции по оплате российского газа через Газпромбанк
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Ralf Liebhold/Shutterstock/FOTODOM

США согласились продлить до мая 2025 года действие исключения из санкций для Турции по оплате поставок российского газа через Газпромбанк. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Срок действия нынешнего исключения истекал 20 марта.

Как заявили в министерстве финансов США, глава ведомства Скотт Бессант и министр финансов Турции Мехмет Шимшек в начале этой недели провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили санкции, а также другие вопросы экономики и национальной безопасности, представляющие взаимный интерес.

По данным Bloomberg, в 2024 году более 45% импорта газа в Турции осуществлялось из России.

США предоставили в декабре Турции исключение из санкций в отношении российского банка для оплаты поставок газа из РФ.

США ввели санкции против Газпромбанка в ноябре 2024 года, чтобы ограничить доходы России от продажи газа. Однако позднее Турции и Венгрии были предоставлены исключения.

Ранее WSJ сообщила о застрявших в американском банке $2 млрд из России.

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