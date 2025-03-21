Финансист объяснила, что будет с рублем после решения по ставке

Решение Банка России по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля. Об этом сообщила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с агентством «Прайм».

Финансист обратила внимание на другие факторы. Проценко рассказала, что причиной роста рубля стали ожидания развития переговорного процесса и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку.

При этом рубль укрепился не только к американской валюте, подчеркнула она. Проценко напомнила, что с января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, а китайский юань — на 19%.

Накануне экономист Лазар Бадалов заявил, что стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит. Бадалов добавил, что к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика не подкреплена реальными шагами и находится в зоне слухов.

14 февраля Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2024 году регулятор повышал ее трижды, в 2023 году — пять раз. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 21 марта. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что ключевую ставку вновь оставят на отметке в 21%.

Ранее финансист назвал экономически обоснованный курс доллара.