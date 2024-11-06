Грузия побила рекорд по экспорту вина в Россию

Поставки вина из Грузии в Россию за январь-сентябрь 2024 года достигли рекордных $146,9 млн, увеличившись на 14%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Россия стала крупнейшим рынком сбыта для грузинского вина, на который приходится 68,5% экспорта. Второе место заняла Польша с 5,2%, третье — Украина с 4,1%, четвертое — Казахстан с 3,8%, а пятое — Китай с 3,1%.

Помимо вина, Грузия значительно увеличила поставки крепкого алкоголя в Россию: объем экспорта вырос в 2,7 раза и составил 110 млн долларов. Основную часть этих поставок занял коньяк ($107 млн), а также виски ($2,6 млн) и водка ($442 тыс.).

Экспорт минеральной и газированной воды из Грузии в Россию тоже вырос на 25,7% и достиг $61 млн. Помимо этого, поставки сладкой газировки увеличились на 2,8%, составив $49,2 млн.

Всего за первые девять месяцев 2024 года экспорт грузинских напитков в Россию достиг $367,5 млн — это в 14 раз больше, чем за тот же период прошлого года, и на 2,3% превышает показатели за весь 2023 год.

Ранее сообщалось, что Грузия нарастила закупки пива в Россию до рекордных показателей.