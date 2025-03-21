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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года

Гаврилов: в октябре военным пенсии увеличат на 4,5%
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5%. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что военные пенсии должны увеличить в октябре согласно бюджету России на 2025 год.

По его словам, это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, проходившим службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля проведут индексацию социальных пенсий и других пособий и выплат — эта мера направлена на поддержку жителей в условиях инфляции. Вырастет соцпенсия сразу на 14,75% — это рекордный показатель за последние годы.

Индексация позволит повысить соцпенсию по старости до 8 824,08 рубля. Инвалиды третьей группы получат 7 500,53 рубля, второй — до 8 824 рублей, а инвалиды первой группы и второй группы с детства — 17 648,24 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды будут получать по 21 177,59 рубля.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.

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