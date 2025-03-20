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Стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг

СПБ биржа: цены на бензин растут шестой день подряд
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд. Только за четверг, 20 марта, горючее Аи-92 и Аи-95 подорожало на 0,98% и 1,19% соответственно, следует из материалов торгов.

Согласно данным Петербургской биржи, теперь тонна бензина Аи-92 стоит 51 582 рубля, цена Аи-95 выросла до 58 659 рублей.

Также по итогам этой торговой сессии увеличилась стоимость и дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 1,68% — до 60 674 рублей за тонну, а зимнее на 0,85% — до 59 857 рублей за тонну.

В то же время стоимость мазута снизилась на 1,5% — до 29 597 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) также поползла вниз, теперь они дешевле на 3,91% и стоят до 16 483 рублей.

До этого россиянам назвали три способа, как можно сэкономить на бензине. По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, самый действенный из них — изменить стиль езды. В частности, на трассах не нужно «выкручивать мотор наизнанку», разгоняясь до 150 км/ч. Это позволит избежать лишних резких разгонов и торможений.

Также эксперт посоветовал уменьшить число ненужных поездок. Если магазин находится в 200 метрах от дома, лучше сходить до него пешком, а не садится за руль. Третий вариант экономии топлива — выбор оптимального маршрута и времени поездки, чтобы избежать пробок.

Ранее Путин попросил разобраться со стоимостью бензина.

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