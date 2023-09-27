«Меры приняты, а цены – растут!» Путин попросил разобраться со стоимостью бензина

Путин провел совещание с правительством и призвал плотнее и оперативнее работать с энергетическими компаниями в связи с повышением цен на топливо. Как отметил глава государства, понятно, что компании хотят получить максимальную прибыль, но они также должны понимать свою ответственность перед потребителем. Вице-премьер Новак же предложил полностью запретить экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Плотнее и оперативнее

Президент России Владимир Путин призвал правительство плотнее и оперативнее работать с топливными компаниями на фоне роста цен на бензин. О ситуации на рынке топлива зашла речь на совещании главы государства с кабмином.

«С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна — это курица, которая приносит золотые яйца, мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно», — подчеркнул президент.

По словам Путина, жителям некоторых регионов приходится ездить в соседние регионы для покупки дизельного топлива из-за более низкой цены. В некоторых регионах цена не просто не снижается на фоне приятых мер, но даже выросла, подчеркнул глава государства.

Президент привел данные Международной биржи в Санкт-Петербурге, согласно которым в сентябре цена литра бензина АИ-92 увеличилась на 8 руб. На этом фоне, по его словам, власти 21 сентября ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, и биржевые цены отскочили. Однако в рознице цена дизеля растет: 26 сентября литр бензина АИ-92 продавался по 51,6 руб., а до 21 сентября — по 49,7 руб.

«Меры приняты, а цены – растут! Что там происходит в этих других звеньях — это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — подчеркнул Путин.

Запрет экспорта

Как обратил внимание президент, власти и бизнесмены преследуют разные цели: нефтяные предприятия хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт.

«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт — все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — указал президент.

На совещании выступил и вице-премьер Александр Новак. Он предложил полностью запретить отправку на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке.

«Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», — сказал он.

Рост цены на топливо Новак связал со снижением скидок на экспортную российскую нефть Urals, курсом рубля, а также ростом мировых цен на нефть. По его словам, за последние несколько месяцев наблюдается рост биржевых оптовых цен, в среднем по бензину — на 15%, на дизельное топливо — на 30%.

Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов предложил варианты решения проблемы роста цен на топливном рынке для регионов. В том числе для оперативного решения проблемы он предложил выделить для регионов дополнительное финансирование. При этом Силуанов считает, что проблему стоит «решать системно»: «Можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов».

Как менялись цены

Стоимость бензина и дизтоплива 27 сентября растет второй день подряд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). 27 сентября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до 57 647 руб. и 60 012 руб. за тонну.

Цены снижались всю неделю до этого на фоне запрета на экспорт этих видов топлива, который ввели 21 сентября. Стоимость бензила падала на 21% в самом начале недели — 25 сентября. Затем последовал рост спроса на подешевевшее топливо, как отметили эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», и стоимость стала расти.

При этом 25 сентября кабмин внес корректировки в документ о запрете экспорта нефтепродуктов. В частности власти отменили ограничения на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию.

Из-под запрета вывели вывозимое в рамках межправительственных соглашений топливо, в том числе поставки в страны ЕАЭС, а также поставки для воинских формирований России за пределами страны. Запрет перестал действовать и в отношении транспортировки физлицами для личного пользования.

Ограничения на вывоз топлива с территории России правительство ввело 21 сентября для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В Минэнерго также ожидали, что мера поможет остановить «серый» экспорт и насытить внутренний рынок.