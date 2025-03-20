Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Пятерочку» и «Перекресток» начали нанимать на работу индийцев

Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» X5 Group начал нанимать на работу индийцев
close
«Пятерочка»

Владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group начал эксперимент по найму кадров из дружественных стран. Об этом в интервью РБК рассказала президент X5 Екатерина Лобачева.

Она отметила, что несмотря на планомерное ужесточение миграционной политики, российская экономика использует труд специалистов из других стран. По ее словам, компания привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре.

Лобачева рассказала, что после приглашения будущие сотрудники получают необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку, с ними подписываются бессрочные трудовые договоры. Она добавила, что при найме таких сотрудников «есть много нюансов», включая языковые и культурные различия.

Также президент X5 Group рассказала, что у американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок. По ее словам, после ухода популярных американских производителей на свободные места пришли российские компании.

Ранее сообщалось, что «Ашан» добивается от поставщиков снижения цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами