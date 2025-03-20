В «Пятерочку» и «Перекресток» начали нанимать на работу индийцев

Владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group начал эксперимент по найму кадров из дружественных стран. Об этом в интервью РБК рассказала президент X5 Екатерина Лобачева.

Она отметила, что несмотря на планомерное ужесточение миграционной политики, российская экономика использует труд специалистов из других стран. По ее словам, компания привлекла около 100 человек из Индии для работы в распределительном центре.

Лобачева рассказала, что после приглашения будущие сотрудники получают необходимые разрешения и сдают экзамены по русскому языку, с ними подписываются бессрочные трудовые договоры. Она добавила, что при найме таких сотрудников «есть много нюансов», включая языковые и культурные различия.

Также президент X5 Group рассказала, что у американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок. По ее словам, после ухода популярных американских производителей на свободные места пришли российские компании.

Ранее сообщалось, что «Ашан» добивается от поставщиков снижения цен.