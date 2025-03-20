Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР заявили об отсутствии отмен туров в Турцию после ЧП в Стамбуле

АТОР: нет отмен бронирований туров в Турции после ЧП в Стамбуле
close
Shutterstock/4.murat

Туроператоры не фиксируют отмен бронирований туров и снижения спроса на отдых в Турции после произошедшего в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Россиянам, находящимся в стране, напоминают о необходимости избегать мест массового скопления людей. В экстренных ситуациях им рекомендуют обращаться на горячую линию Генконсульства России в Стамбуле», — следует из сообщения.

В АТОР подчеркнули, что на данный момент тревожных сигналов от туристов не поступало.

В Стамбуле 19 марта 2025 года был арестован мэр города Экрем Имамоглу по обвинениям в пособничестве терроризму и мошенничестве. Это вызвало акции протеста среди жителей города, которые вышли на улицы с кастрюлями и сковородками в поддержку арестованного мэра. Генеральное консульство РФ в Стамбуле призвало россиян соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с протестными акциями. На фоне этих новостей курс турецкой лиры обвалился до минимума, 19 марта доллар в моменте стоил более 41 лиры.

Ранее турецкие банки продали около $8 млрд для поддержания курса лиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами