В АТОР заявили об отсутствии отмен туров в Турцию после ЧП в Стамбуле

АТОР: нет отмен бронирований туров в Турции после ЧП в Стамбуле

Туроператоры не фиксируют отмен бронирований туров и снижения спроса на отдых в Турции после произошедшего в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Россиянам, находящимся в стране, напоминают о необходимости избегать мест массового скопления людей. В экстренных ситуациях им рекомендуют обращаться на горячую линию Генконсульства России в Стамбуле», — следует из сообщения.

В АТОР подчеркнули, что на данный момент тревожных сигналов от туристов не поступало.

В Стамбуле 19 марта 2025 года был арестован мэр города Экрем Имамоглу по обвинениям в пособничестве терроризму и мошенничестве. Это вызвало акции протеста среди жителей города, которые вышли на улицы с кастрюлями и сковородками в поддержку арестованного мэра. Генеральное консульство РФ в Стамбуле призвало россиян соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с протестными акциями. На фоне этих новостей курс турецкой лиры обвалился до минимума, 19 марта доллар в моменте стоил более 41 лиры.

Ранее турецкие банки продали около $8 млрд для поддержания курса лиры.