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Турецкие банки продали около $8 млрд для поддержания курса лиры

Bloomberg: турецкие банки продали около $8 млрд для поддержания курса лиры
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Shutterstock

19 марта 2025 года турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов США для поддержки курса лиры, которая испытала значительное давление на фоне политической нестабильности в стране. Об этом сообщило Bloomberg.

«Эти меры были предприняты в ответ на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ведущего оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что усилило опасения инвесторов относительно политических рисков в Турции. Несмотря на интервенции, лира продолжила снижение, достигнув нового исторического минимума по отношению к доллару США. Центральный банк Турции и государственные банки активно продавали иностранную валюту, пытаясь стабилизировать национальную валюту и предотвратить дальнейшее падение», — пишет агентство.

Экономисты выразили обеспокоенность по поводу устойчивости таких интервенций, учитывая ограниченные валютные резервы страны и продолжающуюся политическую неопределенность, которая может продолжать оказывать давление на лиру в ближайшие недели.

По состоянию на 10:16 по Гринвичу (13:16 по мск), доллар стоил 38,90 лир (-12,7% по сравнению с предыдущим днем). Курс доллара в моменте превышал 41 лиру. Это самое низкое значение за всю историю существования лиры.

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