Российские пенсионеры смогут получить повышенные выплаты к 9 мая

Пенсионеры России получат до 80 тысяч рублей к 9 мая

Российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий. Об этом сообщает LIFE.

Так, по 80 тыс. рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), а также их вдовы. По 55 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие малолетние узники фашизма. Все выплаты назначаться автоматически и будут перечислены до 9 мая.

В Москве ко Дню Победы ветераны войны и труженики тыла получат от 25 тыс. до 70 тыс. рублей. К городским выплатам могут быть прибавлены федеральные.

Региональная доплата предназначена для инвалидов, участников ВОВ, военнослужащих, награжденных медалями, жителей блокадного Ленинграда, вдов военных и тружеников тыла, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года.

Помимо указанных выплат, с 1-го апреля произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. В некоторых регионах России, в частности в Орловской области, граждан ждет дополнительная индексация ежемесячных социальных выплат на 1,01%.

Ранее в Госдуме вновь предложили увеличить пенсии за стаж более 30 лет.