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Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов кур

Левитт: администрация Байдена убила в США восемь миллионов кур
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Администрация президента США Джо Байдена перед своим уходом убила по всей стране почти 8 млн кур, тем самым спровоцировав перебои в поставках яиц и рост цен на них. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в социальной сети X.

По ее словам, уничтожение администрацией Байдена почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Дональда Трампа привело к сокращению поставок и росту цен.

Левитт подчеркнула, что происходящий в стране яичный кризис является «кризисом Байдена». Она отметила, что Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз в настоящее время работают над решением этой проблемы.

19 марта сообщалось, что пограничники в США борются с контрабандой кур и яиц на фоне рекордного роста цен. Оптовые цены на яйца достигли исторического максимума из-за вспышки птичьего гриппа, которая сократила поставки.

16 марта сообщалось, что Финляндия не сможет экспортировать в США яйца из-за возможных бюрократических трудностей и проверок.

Ранее сообщалось, что в США начались проверки из-за роста цен на яйца.

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