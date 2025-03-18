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В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: цены на морковь в России снизились на 13,3% за неделю
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ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

С 8 по 15 марта 2025 года так называемый Индекс Мишек снизился на 0,2% по сравнению с его падением на 3,7% неделей ранее, сообщил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Индекс Мишек продолжает снижаться четвертую неделю подряд. За неделю выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+11,1%). Снизились цены на морковь (-13,3%)», — отметил Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%. Согласно статистике Росстата, на 10 марта 2025 года годовая инфляция в России составила 10,19%. Неделей ранее, 3 марта, этот показатель был 10,07%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел мармелад.

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