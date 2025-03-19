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Краснов назвал стоимость имущества, обращенного в пользу государства за прошлый год

Краснов: в 2024 году в пользу государства обратили имущество на сумму 2,4 трлн
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2024 году в пользу государства обратили имущество на сумму около 2,4 трлн рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства, трансляция ведется на канале Кремля в Rutube.

По его словам, некоторые предприниматели давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, а также платили налоги не полностью.

«‎Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях», — сказал Краснов.

Глава ведомства призвал коллег использовать все механизмы, чтобы защитить добросовестных предпринимателей, а также добиваться реализации гарантированных предпринимателям мер поддержки, снижения административной нагрузки.

Во время заседания Краснов также рассказал, что по итогам прошлого года по искам прокуроров у коррумпированных чиновников изъято имущество на сумму 504 млрд рублей.

В 2024 году выявлено 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 73 тыс. должностных лиц. Уволены за утрату доверия 703 человека. Возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел, отметил генпрокурор.

Ранее суд обратил в доход государства акции одного из крупнейших производителей свинца.

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