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Названа оптимальная доля сбережений в рублях

Инвестстратег Бахтин: в рублях оптимально держать 60-70% сбережений
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Depositphotos

Оптимальная доля сбережений в рублях для россиян составляет 60–70%, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Основную часть накоплений — 60–70% — целесообразно держать в рублевых активах, если вы получаете доход и несете основные расходы в российской валюте. Остальную часть разумно распределить в валютных и квазивалютных активах — например, биржевом золоте, замещающих облигациях. Подчеркну – в обоих случаях деньги, будь то рубли или валюта, стоит размещать в финансовых продуктах и инструментах, которые позволят защитить сбережения от инфляции. Менее всего желательно хранить много наличных, ведь покупательская способность денег снижается из-за инфляции, они должны работать», — отметил Бахтин.

По его словам, текущая конъюнктура процентных ставок в России позволяет поймать удачный момент для вложений в долгосрочные облигации федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) — они торгуются с дисконтом к номиналу, который может сократиться при развороте денежно-кредитной политики, и некоторые корпоративные долговые бумаги. Бахтин уточнил, что вложения в облигации могут принести под 30% годовых. Возможность зафиксировать такой уровень доходности сохраняется, пока ставки не начали разворот, уточнил инвестстратег.

Бахтин призвал не обходить вниманием рынок акций — Индекс Мосбиржи уже прибавил с начала года более 10%, но основной потенциал еще не реализован, по некоторым акциям вполне можно ждать роста на 30–50% на горизонте года. Бахтин подчеркнул, что финансовый рынок уже сейчас закладывает грядущее снижение ключевой ставки ЦБ, на хорошую перспективу рынка также позволяют рассчитывать ожидаемые геополитические улучшения с потенциальным смягчением санкционного давления. К тому же дивидендная доходность российских акций остается одной из самых высоких в мире, а на рынке регулярно появляются новые перспективные истории, заключил эксперт.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.

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