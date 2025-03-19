Эксперт Центробанка не поддержал идею собирать биометрию при выдаче микрозаймов

Внедрение сбора биометрических данных при выдаче микрозаймов не имеет особого смысла, так как само внедрение этой функции обойдется дороже, чем ущерб от кибермошенничества. Эта мера не соответствует масштабам проблемы, которую должна решать, заявил НСН зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Специалист напомнил, что получить микрозаймы россияне могут только в МФО. Причем в прошлом году на мошенничество россияне жаловались на 20% меньше, чем в 2023 году, а общий ущерб составил 63-64 млн рублей. При этом МФО вернули клиентам около 210 млн рублей после проверок и жалоб.

«Эти цифры показывают несоразмерность и нецелесообразность такой обязательной меры, как биометрия для онлайн-займов. Потому что в ЕБС сейчас всего лишь три миллиона слепков, а клиентами МФО являются 10 млн человек. Это означает, что семь миллионов человек пойдут к нелегалам», — убежден Мехтиев.

По его мнению, на снижение количества случаев мошенничества повлияла работа регуляторов, которые, в том числе, припугнули МФО штрафами. В то же время на внедрение системы сбора биометрии с клиентов МФО, если их среднее количество учесть на уровне 118 организаций, потребуется 200 млн рублей. Получается, что потраченные на механизм деньги несоразмерны с ущербом, считает специалист.

Еще один минус предлагаемой меры заключается в том, что она не учитывает добровольность сдачи биометрии. Заставить человека пойти на этот шаг — значит нарушить его права, подчеркнул эксперт. В любом случае против мошенничества такая система не сработает — гораздо логичнее было бы установить самозапрет на кредиты в МФО, заключил эксперт.

Напомним, зампред ЦБ Алексей Гузнов на днях заявил, что регулятор поддерживает расширение Единой биометрической системы на микрозаймы. В целом власти планируют обязать россиян проходить идентификацию по биометрии для оформления микрозаймов онлайн. Соответствующий пункт входит в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который рассмотрят в Госдуме 18 марта.

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